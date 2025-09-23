LEXO PA REKLAMA!

Të penduarit e drejtësisë Nuredin Dumani dhe Erion Alibej përplasen në sallën e gjyqit: Duhet të kërkosh falje!

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 13:11
Aktualitet

Të penduarit e drejtësisë Nuredin Dumani dhe Erion Alibej

Një moment tensioni është regjistruar në GJKKO ditën e sotme, me debate në seancën për operacionin “Plumbi i artë” teksa raportohet se të penduarit e drejtësisë, Nuredin Dumani dhe Erion Alibej janë përplasur me njëri-tjetrin.


Mësohet se Alibej ka thënë në seancë se ishte ai që i kishte treguar i pari Nuredin Dumanit mbi “masakrën e Bradasheshit”, ngjarje ku kanë humbur jetën vëllai dhe xhaxhai i tij si edhe një shtetas turk.

“Nuredini nuk më pranoi që vëllai i tij ishte në ngjarje. Nuk e di, mbase ishte ndonjë hatërmbetje me vëllanë e tij”, tha Alibej në sallën e gjyqit.

Dumani ka reaguar ashpër duke thënë: “Ishte mashtrim! Duhet të kërkosh falje për këtë”.

Sakaq, gjykata ka urdhëruar që Dumani të zhvendosej në mënyrë që të mos kishte kontakt visit me Alibejn.

