Gjendet i pajetë 76-vjeçari në Bathore
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 13:05
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Bathore të Tiranës, ku shtetasi Gj.D., 76 vjeç, është gjetur i pajetë afër banesës së tij.
Familjarët raportuan se kohët e fundit i moshuari kishte shfaqur shenja depresioni, gjë që po konsiderohet si një faktor në ngjarjen tragjike.
“Në Bathore, është gjetur pa shenja jete, dyshohet i vetëvarur, afër banesës së tij, shtetasi Gj. D., 76 vjeç. Sipas deklarimeve të familjarëve, 76-vjeçari, kohët e fundit kishte shfaqur shenja depresioni”, njofton policia.