“Plumbi i Artë”/ Petrit Qoli pyet Skerdi Tasen në GJKKO: Mos je ti personi që vrau ish-deputetin?
Po mbahet në Gjykatën e Posacme Antikorrupsion seanca e radhës për dosjen “Plumbi i Artë”, ndërsa në seancë ka folur bashkëpunëtori i drejtësisë, Skerdi Tase, i cili u pyet nga avokatët e të pandehurve të tjerë.
Petrit Qoli, pyet Tasen : Mos jeni ju personi që keni qëlluar ndaj deputetin Fatmir Xhindi? Sepse ju keni thënë që të gjithë personat i keni qëlluar kanë qenë në 5m distancë, dhe Xhindi është vrarë nga kaq distancë? A shihni mirë nga sytë afër larg, se unë psh nuk shoh as afër as larg, dhe asnjëherë s’keni qëlluar në shenjë si ka mundësi?
Gjykata i refuzon përgjigjen për pyetjet.
Ish-deputeti u vra më 2009 pranë shtëpisë së tij, ndërsa ende për krimin nuk ka një autor.