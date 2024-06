Sot provimi i tretë për maturantët, do të testohen në lëndën e Matematikës

Rreth 28 mijë maturantë në të gjithë vendin do i nënshtrohen këtë të martë testit të maturës shtetërore në lëndën e Matematikës. Ky është provimi i tretë që zhvillojnë maturantët, ndërsa i fundit është më datë 24 qershor në lëndën me zgjedhje.

Procedurat do të jenë të njëjta dhe testimi do të nisë në orën 10: 00 për të zgjatur plot 2 orë e 30 minuta. Maturantët duhet të paraqiten një orë para për t’u akomoduar në qendrat e përcaktuara. 144 qendra janë ngritur për zhvillimin e këtij procesi, ndërsa rreth 70 % të ambienteve në sallat e mëdha monitorohen me kamera.

Në dy provimet e para, atë të gjuhës së huaj dhe Gjuhës Shqipe e Letërsisë teza e provimit u publikua në rrjet 30 minuta pas nisjes së testimit. Mbetet për t’u parë nëse do të përsëritet i njëjti skenar edhe me provimin e Matematikës.

Ndërkohë që pak ditë më parë janë bërë publike rezultateve e Gjuhës së Huaj. Maturantët janë në pritje të përgjigjes së dytë, notën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë.

Provimet në total kanë 60 pikë, 20 pikë pyetjet me alternativa, dhe 40 në ato me shtjellim. Këtë vit janë 2000 maturantë më pak që do t’i nënshtrohen Maturës Shtetërore, ndërsa janë rreth 2900 punonjës të të gjithë strukturave të MAS të angazhuar në administrimin e maturës shtetërore.