Kylian Mbappé thyen hundën në ndeshjen përballë Austrisë, në dyshim kundër Holandës. Deschamps: S`e di kur kthehet

Didier Deschamps nuk ishte në gjendje të konfirmonte nëse Kylian Mbappé do të mund të rikthehet apo jo në skuadrën franceze për ndeshjen e radhës kundër Holandës të premten, pasi sulmuesi pësoi një thyerje të rëndë të hundës në Düsseldorf.

“Ai nuk po shkon mirë. Ai është me stafin mjekësor. Nuk mund t’ju them asgjë tjetër”, tha Deschamps pas fitores 1-0 ndaj Austrisë.

“Hunda e tij u godit keq. Ne duhet ta kontrollojmë atë. Është vërtet për të ardhur keq tani.”

I pyetur nëse Mbappé kishte shkuar në spital, Deschamps u lut ta shmangur përgjigjen. “Nuk e di,” këmbënguli ai.

“Stafi mjekësor po kujdeset për të. Nuk kam prova në dorë. Stafi po e kontrollon atë. E pashë në tryezën e masazhit. Ai nuk u largua lehtë. Mbetet për t’u parë. Por ju më njihni, kur nuk i kam faktet, nuk flas.”

Deschamps shtoi: “Skuadra kombëtare do të jetë gjithmonë më e fortë me Kylian. Por nëse lajmet nuk shkojnë në këto linja, ne do të duhet të luftojmë pa të. Por Kylian është Kylian dhe çdo ekip është më i fortë me të në fushë.”

Menaxheri i Francës ishte i kënaqur me mënyrën se si skuadra e tij performoi ndeshjes hapëse të europianit.

“Është gjithmonë mirë të fillosh me një fitore kundër një kundërshtari që është shumë i mirë, me shumë cilësi atletike, që na bën shumë presion”, tha ai.

“Ne mund të kishim menaxhuar më mirë disa situata, por në përgjithësi do ta vlerësoja ndeshjen si pozitive”./tch