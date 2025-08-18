Cmimet e qirave dhe kafesë shënuan rritje në muajin korrik
Qiratë për banesat dhe çmimet e kafesë kanë shënuar rritje të ndjeshme që nga viti 2021 dhe ky trend ka vijuar deri në mes të vitit 2025. Sidomos në periudhën janar 2023–korrik 2025, norma mujore e rritjes ka qenë e qëndrueshme, duke arritur shpesh nga 3% deri në 5% në bazë vjetore.
Sipas INSTAT, ndryshimi vjetor i çmimit të qirasë në korrik 2025 ishte 5.4%, krahasuar me 0.9% në shkurt 2025.
Rritja e qirave ndikohet kryesisht nga kërkesa e lartë në zonat urbane, fluksi i turistëve dhe zhvillimet në sektorin e qirave afatshkurtra, ku shumë apartamente janë tërhequr nga tregu për familjet vendase.
Në Tiranë, një apartament 1+1 fillon nga 330–400 euro në zonën e Freskut dhe arrin deri në 800 euro/muaj në ish-Bllok dhe rreth Stadiumit Air Albania. Për 2+1, qiraja varion nga 550 deri në 1,300 euro.
Edhe çmimet e pijet joalkoolike dhe kafesë janë rritur ndjeshëm. Në korrik 2025, çmimet mesatare të kafesë u rritën me 6% krahasuar me korrikun 2024.
Shtrenjtimi i kafesë, çajit dhe ujit reflekton kostot e larta të importit dhe pagat e stafit të kafeneve, duke e bërë frekuentimin e tyre përditshëm më të vështirë për konsumatorët me të ardhura të kufizuara.
Përveç qirave dhe kafeneve, edhe mbulesat e dyshemesë kanë shënuar rritje të vazhdueshme: nga 2.9% në korrik 2023 në 6.7% në korrik 2024. Edhe pse inflacioni i përgjithshëm ka nisur të ulet krahasuar me kulmin e vitit 2022, çmimet nuk po kthehen në nivelet e mëparshme, duke mbetur një barrë për konsumatorët shqiptarë.