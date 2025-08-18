Aksident buzë detit në Vlorë, makina përplaset me rrethimin e vilës qeveritare
Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 09:03
Aktualitet
Mëngjesin e sotëm në Vlorë, një makinë ka humbur kontrollin dhe është përplasur me rrethimin e vilës qeveritare në zonën e Ujit të Ftohtë.
Sipas informacionit paraprak, shkaku i humbjes së kontrollit mbi automjetin ende nuk është i qartë. Në vendngjarje ka ndërhyrë menjëherë policia, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme materiale.