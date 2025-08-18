LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident buzë detit në Vlorë, makina përplaset me rrethimin e vilës qeveritare

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 09:03
Aktualitet

Aksident buzë detit në Vlorë, makina përplaset me rrethimin

Mëngjesin e sotëm në Vlorë, një makinë ka humbur kontrollin dhe është përplasur me rrethimin e vilës qeveritare në zonën e Ujit të Ftohtë.

Sipas informacionit paraprak, shkaku i humbjes së kontrollit mbi automjetin ende nuk është i qartë. Në vendngjarje ka ndërhyrë menjëherë policia, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme materiale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion