Shqiptari sherr me rojet e burgut, plagos rëndë në kokë njërin prej tyre por e pëson

Në qelinë e tij të sigurt, Ismail G. ngre zërin kundër shefit të burgut dhe nuk pranon të mbrohet nga avokati i tij. I gjykuar në paraqitje të menjëhershme për sulme , fyerje dhe kërcënime me vdekje të ndodhura më 31 korrik, 31 gusht dhe 1 shtator, ndaj gardianëve të burgut të Gradignan ( Gironde ), ky 32-vjeçar shqiptar u dënua të martën me katër vjet burgim.

Një dënim në përputhje me kërkesat e prokurorit publik, i cili e vlerësoi të nevojshme “pasi i pandehuri ka sjellje të keqe”, dënuar për vepra të ngjashme në Poitiers (Vjenë).

Polici 17 qepje nga veshi në faqe

Me një kokë me qethje dhe mjekër, ai pranoi faktet me të cilat akuzohet dhe beson se ka vepruar për “hakmarrje”, duke qenë se “të drejtat” e tij nuk janë respektuar në paraburgim, duke shkaktuar indinjatë e sulmoi rojet e pranishme në sallën e gjyqit.

Mes dhjetë viktimave ishte një oficer burgu i plagosur me një copë xhami, i cili kishte 17 qepje nga veshi në faqe. Dy të tjerë kishin pësuar lëndime të konsiderueshme përkatësisht në gjunjë dhe kyçe. Ismail G. kërcënoi gjithashtu se do të vriste disa roje në burgun Bordeaux-Gradignan, i ofendoi dhe i pështyu në fytyrë, , ndërsa dyshohet se ishte i ndaluar në Poitiers për një vepër të rëndë penale.

“Mbipopullimi kronik” i IEVP-së

I pandehuri u përshkrua si “narcisist”, “veçanërisht impulsiv”, “me çrregullime të personalitetit” dhe “i rrezikshëm për të tjerët”, sipas ekspertit psikiatrik që rekomandoi internimin psikiatrik. Duke njohur një dënim “relativisht të rëndë”, sekretari vendor i sindikatës UFAP-Unsa në Bordeaux-Gradignan, Ronan Roudaut, shprehu keqardhjen që gjykata kishte “errësuar anën psikiatrike dhe detyrimin e kujdesit” në vendimin e saj.

Sindikatat denoncojnë rregullisht “mbipopullimin kronik” të qendrës së vuajtjes së dënimit, pavarësisht inaugurimit në maj të një godine krejt të re. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, që nga 1 korriku, aty u burgosën 893 njerëz me një kapacitet prej 539 vendesh.