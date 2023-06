Shkrirja e Bordit të Transparencës, ja sa lekë më shumë po shiten sot karburantet

I pranuar nga thuajse të gjithë si “një e keqe e domosdoshme”, i ashtuquajturi “Bord i Transparencës për Karburantet” i cili filloi funksionimin e vet më 12 mars të vitit të shkuar u shkri në fillim të qershorit nga Këshilli i Ministrave.

Sot pikat e karburanteve po e tregtojnë naftën dhe benzinën për mesatarisht 176 lekë. Po sa do të kushtonin sot karburantet nëse Bordi i Transparencës do të ishte ende në fuqi?

Në tregjet ndërkombëtare nafta po tregtohet për 719 dollarë për ton. Në një kohë që dollari po shkëmbehet me vetëm me 98.1 lekë, llogaritur akcizën dhe detyrimet e tjera që kanë një kosto prej 69 lekësh dhe TVSH-në 20 për qind e marzhin e fitimit 15 lekë, me formulën që Bordi i Transparencës përdorte, sot çmimi i një litri naftë do duhej të ishte 171 lekë.

Pra sot në pikat e karburanteve, në mungesë të Bordit të transparencës nafta po shitet 5 lekë më shtrenjtë.

Bordi i Transparencës i ngritur fil pas luftës në Ukrainë funksionoi për rreth 15 muaj dhe çmimi më i lartë që vendosi gjatë kësaj periudhe ishte gati 270 lekë për litër.

Shkrirja e bordit erdhi pas stabilizimit të tregjeve ndërkombëtare dhe pas goditjes që morë aktet normative mbi të cilin u ngrit ai nga Gjykata Kushtetuese.