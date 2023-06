Dhunoi ish-partneren në sy të policisë në sheshin Skëndërbej, arrestohet 31-vjeçari në Tiranë

Një 31-vjeçar është arrestuar ditën e sotme pasi dhunoi ish-partneren e tij në publik. Mësohet se ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në sheshin Skendërbej, ku 31-vjeçari ka ushtruar dhunë ndaj ish-bashkëjetueses së tij. Mbi të rëndojnë akuzat e dhunës në familje.

Reagim i DVP Tiranë Në lidhje me një video të postuar ditën e djeshme në portalin JOQ, në të cilën shfaqen dy shtetas që konfliktohen fizikisht me njëri-tjetrin, në sheshin "Skënderbej", ju sqarojmë se: Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3 menjëherë pas publikimit të pamjeve kanë organizuar punën për identifikimin e personave që shfaqen në video dhe kanë shoqëruar në komisariat autorin e dyshuar, shtetasin J. C., 31 vjeç.



Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 bënë arrestimin e tij për veprën penale "Dhuna në familje", pasi në sheshin "Skënderbej" ka ushtruar dhunë ndaj ish-bashkëjetueses.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.