Shkodër, 2-vjeçarja bie aksidentalisht në një enë me ujë të nxehtë, përfundon në spital

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 13:05
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Shkodër, ku një vajzë 2 vjeçe ka rënë aksidentalisht në një enë me ujë të nxehtë dhe ka pësuar djegie.


Ngjarja ndodhi ditën e djeshme në lagjen ‘Skëndërbeg’.

Pasi mori mjekim në spitalin e Shkodrës, fëmija është transportuar në QSUT, për ndihmë të specializuar.

“Ditën e djeshme, në lagjen “Skënderbeg”, në banesat sociale, një fëmijë 2 vjeç, dyshohet se aksidentalisht ka rënë në një enë me ujë të nxehtë dhe ka pësuar djegie. Pasi mori ndihmën e parë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, vajza u transportua në QSUT”, sqaron policia.

