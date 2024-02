Shfrytëzonte nipin për lekë, Tasha e TikTok-ut gjatë shoqërimit në qeli: Jam gjyshe heroinë!

Gjykata caktoi këtë të enjte masën e sigurisë “arrest me burg” për nënë e bir, Natasha Rombula dhe Armando Kumaraku, pasi akuzohhen se shfrytozonin nipin 10-vjeçar (djali i Armandos) për përfitime ekonomike në rrjetin social TikTok.

E njohur si “Tasha e TikTok-ut”, pas përfundimit të gjyqit ajo është shoqëruar bashkë me të birin drejt furgonit të Policisë, për t’i çuar drejt qelisë. Këtë moment Natasha Rombula e ka shfrytëzuar për të dhënë disa fjalë për mediat.

“Kam rritur nipin, jam gjyshe heroinë” – dëgjohet Tasha, duke iu drejtuar kamerave.

Ata janë denoncuar nga nëna e të miturit, pasi e ekspozonin atë në rrjetin social, “TikTok”, duke folur me një fjalor banal, me qëllim për të përfituar ekonomikisht. Në rrjetet sociale qarkullojnë shumë video të të miturit ku dëgjohet të flasë me një fjalor banal, i shtyrë nga babai dhe gjyshja e tij.