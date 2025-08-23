Sherr mes disa personash në Kukës, goditën me sende të forta të afërmin e tyre, arrestohen babë e bir
Një sherr mes disa personash në fshatin Kosharisht, Kukës, u ndërpre në kohë nga policia, duke parandaluar një ngjarje më të rëndë kriminale.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kukës reaguan menjëherë pas njoftimit për një konflikt mes disa shtetasve. Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe profesionale, u arrestuan në flagrancë babë e bir: M. M., 53 vjeç, dhe B. M., 18 vjeç, banues në Kosharisht.
Sipas hetimeve, ata goditën me sende të forta të afërmin e tyre, O. K., 50 vjeç, banues në Tiranë, në hyrje të fshatit, për motive të dobëta, duke i shkaktuar dëmtime.
“Pas njoftimit se në fshatin Kosharisht disa shtetas po konfliktoheshin me njëri-tjetrin, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kukës kanë organizuar menjëherë punën dhe kanë mbërritur në vendngjarje. Nga ndërhyrja e shpejtë dhe profesionale e shërbimeve të Policisë, u bë i mundur parandalimi i një ngjarjeje të mundshme kriminale, si dhe arrestimi i shtetasve të përfshirë në konflikt, konkretisht: M. M., 53 vjeç, dhe B. M., 18 vjeç (babë e bir), banues në fshatin Kosharisht”, tha policia vendore.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme ligjore.