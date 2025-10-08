Emmanuel Macron nuk ka ndërmend të emërojë një tjetër kryeministër
I gjithë ekzekutivi është në pritje të një mbrëmjeje, pasi të mërkurën do të jetë ajo e kryeministrit në largim, Sébastien Lecornu, në fundin e "misionit" të tij të fundit të kërkuar për një kompromis qeveritar, siç deklarojnë zyrtarët që shoqërojnë presidentin francez, Emmanuel Macron.
Mesa duket, kreu i shtetit francez ka ndërmend të lëshojë një veprim që ka bërë që të jetë një kryeministër.
Sebastien Lecornu do t’i raportojë së pari presidentit, pastaj popullit francez në orën 20:00 për atë që ka arritur ose nuk ka arritur”, shpjeguan ata.
Nëse ky është rezultati i cili është vendosur nga Emmanuel Macron, atëherë nuk do të ketë një emërim të një kryeministri të ri, para së cilës. Për më shumë pritet që Macron të hapë konsultime të reja ose të shpërndajë Asamblenë Kombëtare.
Ditën e fundit në orën 19:00, presidenti i Francës do të kryesojë ceremoninë e hyrjes së Robert Badinter në Pantheon, duke u bërë pengesë të shtetit, që drejtohet publikut gjatë një fjalimi të mundshëm në mbrëmje.
Megjithatë, nëse ai vendos të emërojë një kryeministër ose të riemërojë Sebastien Lecornu, ai do të jetë në gjendje të bëjë këtë në një njoftim për shtyp të enjten në mëngjes./ATSH