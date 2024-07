Rikthehen reshjet lokale, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme

Në vendin tonë moti do të jetë me diell dhe vranësira në shtim mesatare dhe reshje lokale në jug dhe juglindje. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim (NW) me shpejtësi 7-10 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forces 3-4 me lartësi vale 0,4-1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 18/37°C

– Zonat e ulëta 20/38°C

– Zonat bregdetare 22/36°C