“Q** robt”, bisedat për fitimet nga trafiku i drogës: Një shoku im ka ble benzat e ri! U bë ai

Zbardhen bisedat mes dy trafikantëve për fitimet nga trafiku i drogës dhe rrugët e ndjekura për kalimin e lëndëve narkotike. Gjatë bisedës mes shtetasir Sulo Pajo (folësi A) me shtetasin Artur Sulaj (folësi B), ky i fundit i tregon se si një shok i tij ka blerë Benza duke shitur drogë.



“E ka ba një shoku im, qe ai hala ha buke e djathe e domate ka ble benzat e ri u ba ai me ble benza, qe s’pinte kafe ne autogrill, ta shofesh sot u ba ai me tre kamioni”, thotë ai në përgjimet e zbardhura në dosjen e Prokurorisë.

Pjese nga pergjimet:

(B): Europa nuk është vetëm Shqipëria e Turqia, ai vetëm turku si i ka kamionat kshu në të gjithë botën, vetem turku i llogarit, i palluan ato mor Polaket e ato a i ke pa te gjithe kerkojne rruge Greku! Se vijne mbushen!

(A): Po edhe nga Greqia, ikin nga Greqia qe dalin në Brindizi



(B): Po mo e ka oferten une me e cu direkt ne Itali o vlla, e kam unë oferten, heee, e kam oferten edhe me ngarkese, me ngarkese me ta ngarku e me shkarku në Itali,te dyja bashke edhe kete edhe kete eshte oferta, ste lejne me marre fryme o burré,te punosh me dy kamiona e ka ba një shoku im, qe ai hala ha buke e djathe e domate ka ble benzat e ri u ba ai me ble benza, qe s’pinte kafe ne autogrill, ta shofesh sot u ba ai me tre kamioni! Q** robt o burré e di ca do të thotë e tre dite rruge, mos shif kete se ky sdi rruget. Po une nisesha në dy të natës ketu e mbërrisha në dy të natës atje, se ne na vononte kufiri, por po ta programosh punen me 1 fjale qe mos të kapi ai trafiku fillim jave edhe kthimin ta besh fundjave jo fillim jave se dihet se cohen te gjithe…

(A): Duhet mesi javës për te ikur tutje dhe te vish fundi javes…

(B): Ta kapësh pooo te ikish te merkuren e të kthehesh të shtunën për këtej Ke parasysh ca ashtu eshte!!!…ca levärdie ke kätej, se tashi po kthehen se ngace e bishin me nga dyqind treqind kile e sipër, teshi spo ashu dot me !!! I bine rruget rralle dhe a e ke pa si mungojnë gjanat këtu në Shqipërill!Kur mungojnë gjanat ne jemi pa punë ne dhe te gjithe, teshi ca kané ba, kanë kapë kamionat si puna jone edhe bien nga 20 e 30 se po ta kesh 30 vendin, sa te kesh vendin aq bine aty, nuk o problemi se ke porosité 20 teshi sjell 15!! Ku ka atje o burré atje ta bje thesin, mbushe thotë tepricën e coj mbrapsht!!E ke parasysh ca bohet për anej po anej vetëm po re në sy qe ta bon me gisht psh e të vihen nga mrapa deri në kufi po ato jane raste të rralla se atje kanë një gja te miré se lidhesh me dy tre klienta psh ja merr një canté dy me rroba, se ke shume individa që marrin një thes me kmisha një thes mee ke parasysh!

(A): qe mos të merren me këto merren me këto!!

(B): Eeece bravoooo! Edhe e mbushin dy tre kater canta i mbushin se varet si e ba ai rrugën, se vetëm këtu i nxjerrin probleme për ato kur hyjnë në kufi në shqipëri se andej spjerdh kush!!

(A). Edhe këtej sa ti japi një 50-she e ike kris bythen!

(B): Pooo po pra…

(A): Se dhe ai nuk ka me ca do merret do merret me ketol!

(B) Ai kur te shofi keto mě doli 20-she thotë e sipër,e merret me këto këto të tjerat ka harra fare eshte në autobus pastaj cdo kufi po pa ato harro cdo gje pse a nuk i bisha rrobat une nga Italia ashu bisha une dy mije pale jeanse!!

Po i ngjeshin shume p***** nonës me i fjale i fusha unë në dy thase, dymije pale jeans ne dy thase!!!! merrsha une 200 euro për ato edhe u merrshin ketu ne Durres kur visha vetem me keto ehe keto topat e kto gjona pastaj the po skam pas vend une mo mrapa jane ba vendet, te kisha pas vend une kshu me e !! Traget mo pilot në traget tu hyp kshu pse se je komplet out! Ei po harroje me kete ketu, ky ketu është fat ju tek palla me e kap mire sju tek prapë e ke parasysh….

(A). Aty ti vësh nji aparat aty, me kamer!

(B): Poo

(A) Televizor dhe navigator

(B) Ja ja ku qeka fiks

(A) Jo nuk diskutohet kjo eshte vetem me ike në Zvicer

(B) Ku dush mo, po je mos se dhe ne Zvicer nuk té lujne jo se e kam bo shume! Edhe atje me te kuqe eshte po te kapi lapsi hap krahun

ora 18:35.50

(A): Keto syze more ni, te qerosi?

(B): Po jo mo, smi ka sjelle bythq*** sa lek i falsha legenit për dreka per darka nga 200,300 euro për rruge

(B). Ti shkruj se na la ketu bythq*** o burre i dheut, teshi si do e lejme ku ta parkoj kamionin unë në Durrës që të ikim shohim i cike atje?

(A): Kétej…

(B): A do iki te shohim vendin?

(A): Po

(B): Se une se kam pa si e kane ba, e kam vetem kur hiksha here pas here tu e montu se qe kur mu dogj furgoni skam shku mo i q*** nanen!

Biseda nr. 2381, datë 01/06/2021 ora 18:58:26, kamioni me targë AA 923 ZZ”, shtetasi Sulo Pajo, i cili eshtë folësi A, bisedon në kamion me shtetasin Artur Sulaj, i cili eshtë folësi B, nga përgjumi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje.

(B): Ja q* robt ky ora shtate o hurre i dheut vari k

(A): Ai tha në ora 6, per kete thu ti par te pa makinen!

(B): Sa u nisa 10 minuta jam a kokrra e legenit aaaee ke parasysh si ke bese mo ketij ky edhe mund te flasi te drejten, ky vetem rren o burre i dheut!

(A): Qerosi e?

(B) Ei o shok ne Turqi, o burre, arrite gelldap gjonat as sdo me dité kur u nise, kur ta gjesh ngarkesen o shok se skemi ca bojme jo sikur keto he arrite u nise…eshte shume e rehatshme vketej e ke punën sagliam

(A): Ja këtu e shqipersie, kur futesh qe ike në turqi tani..

(B). Jo ste prek kush ne shqiperi!! E ca do tbojne!!

(A) Them qe thone iken ky shpesh here

(B): E pra ka ike ky dy here e se kane lujt skane ca i bojne pse ne Durress me hy skane ca te bajne vetem nese kane merak targén, kshu ste lun kush se ka shumë greku turqia ke parasysh!

(A) Pse skalon nga kapshitca?

(B); Nuk len greku me kalu, me dale! Me hy po

(A): Prandaj iken nga Kakavija ky?

(B) Pooo

(B) 30 copa aty edhe 20 i zen?

(A) Poo

(B) Pesedhjete, njezet e pese copa

(A) Ke goxha hapsire, merr me shume