Pr.ligji për dhunën ndaj grave/ Sulmet në politikë dhe nga interneti! Gjobë 50 paga nëse punëdhënësi nuk reagon
Ndryshe nga ligji aktual, që njihte vetëm Urdhrin e Mbrojtjes dhe Urdhrin e Menjëhershëm të Mbrojtjes, drafti i ri shton një kategori të re: Urdhrin për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme, që mund të lëshohet drejt nga Policia e Shtetit.
Projektligji i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zgjeron mbrojtjen ligjore ndaj grave duke përfshirë për herë të parë dhunën e lehtësuar nga teknologjia dhe dhunën ndaj grave në politikë. Ky draft, që synon të shfuqizojë ligjin e vitit 2006 “Për dhunën në marrëdhëniet familjare”, trajton dhunën ndaj grave si një formë diskriminimi të gjerë, që prek jetën private, profesionale dhe publike.
Dhuna ndaj grave po merr forma të reja dhe gjithnjë e më të ndërlikuara, nga sulmet fizike e psikologjike, deri te përdorimi i teknologjisë si mjet kontrolli dhe diskriminimi.
Pikërisht t’iu përgjigjur këto realitete të reja, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka një projektligj të ri, që është parë një dhunim për teknologjinë e dhunshme si dhunshme në politikë, si kategori të teknologjisë ligjore.
Përdorimi i gjuhës urrejtjes në internet, dërgimi apo publikimi i imazheve në kohë pa pëlqim, përndjekja digjitale por edhe ngacmimi në rrjetet sociale, janë risitë që për shkak të zhvillimit të teknologjisë.
Në rastet e shkeljeve masat mbrojtëse janë edhe të gjitha dhe urgjente, si: urdhërimi për heqjen e përmbajtjeve abuzuese, bllokimi ose fshirja e llogarisë online brenda 24 ose nga njoftimi. Nëse platformat apo operatorët nuk zbatojnë këto urdhra, AKEP mund të vendosë gjobë deri në 500 mijë lekë të reja për çdo 24 orë.
Për herë të parë, projektligji njëhë pro digjitale si të analizojë. Në nenin 33 të projektligjit përcaktohen si të provojë edhe elektronike ose digjitale në rastet e dhunës digjitale. Ligji i garantuar standarde për integritetin, autenticitetin dhe besueshmërinë e tyre, edhe kur këto të tjera janë jashtë vendit.
Një tjetër element i ri është Neni 11, që trajton dhunën ndaj varrit në politikë. Kjo formë dhune kufizohet si çdo veprim diskriminues që cenon gjatë veprimtarisë politike apo ushtrimet e funksioneve publike.
Në këtë draft parashikon masa mbrojtëse si ndalimin e kontaktit fizik apo digjital me autorin e dhunës, bllokimin e tyre të mbrojtjes policore të përkohshme për njerëzit.
Ndryshe nga ligji aktual, që njihte vetëm Urdhrin e Mbrojtjes dhe Urdhrin e Menjëhershëm të Mbrojtjes, drafti i ri i një kategorie të re: Urdhrin për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme, që mund të lëshohet drejt nga Policia e Shtetit.
Kjo masë lejon largimin e menjëhershëm të dhunuesit nga banesa, ndalimin e kontaktit digjital dhe madje bllokimin e përdorimit të armëve nëse disponojnë me leje, derisa të ndërhyjë gjykata.
Në rastet e përsëritura, ligji parashikon edhe instalimin e GPS për monitorimin e dhunuesve që shkelin urdhrat e mbrojtjes.
Projektligji vendos fokusin edhe të Dhuna dhe Ngacmimi Seksual në Punë, duke përfshirë si mjedisin fizik, ashtu edhe atë virtual.
Për herë të parë parashikohen sanksione të tjera ndaj punëdhënësve që nuk reagojnë ndaj ankesave brenda afateve të caktuara, me gjobë në 200 mijë lekë ose deri në 50-fishin e pagës që mbet për shkeljen e përsëritur.
Për të garantuar mbrojtjen më të plotëligji gjithashtu sanksion projekti i disa mjekëve mund të raportojnë pa respektuar konfidencialitetin kur janë përpara një rasti që ka një rrezik të menjëhershëm për dëmtimin e viktimave. Pra punonjësit e mund ta raportojnë rastin edhe pa pëlqimin e njerëzve.
Me draftin e ri, nëse do të kalojë në Kuvend, nuk do të paraqesë autoritet, edhe ato të dhënies së urdhrit të mbrojtjes, nuk ka të drejtë të tentojë ndërmjetësimit dhe pajtimit si alternativë e zgjidhjeve të konflikteve midis tyre dhe autoriteteve të dhunës.