Po vjen dëbora/ Keni plane për sot? Ja qytetet ku do të ketë reshje

Sot mbi vendin tonë do të ketë një mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera-herës në orët e mesditës dhe pasdite do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal.

Reshje lokalish mesatare do të ketë në qarkun Vlorë, ndërsa në qarqet e tjerë priten reshje të dobëta.

Në veri, lindje dhe juglindje të vendit reshjet pritet të jenë në formën e dëborës, të cilat do të zbresin deri në lartësitë 800 m mbi nivelin e detit.

Era nga verilindja-juglindja do të fryjë me shpejtësi mesatare 1-6m/sek. Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.