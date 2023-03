Reshje shiu dhe temperatura relativisht të ulëta, si parashikohet moti për sot

Shqipëri

Dita e diel do të ketë mot me altrenime kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera-herës në orët e mesditës dhe pasdite do të pasohen nga reshje shiu me inensitet të ulët të karakterit lokal.

Era nga verilindja-juglindja me shpejtësi mesatare 1-6m/sek, e cila ditën e shtunë fiton shpejtësi deri në 12m/sek.

Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 3/11°C

Zona e ulët 4/15°C

Zona bregdetare 8/15°C