LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Po më bëhet gjyq popullor"/ Masakra e Gërdecit, Fatmir Mediu: Soros ndikoi te Gjykata e Strasburgut

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 18:23
Aktualitet

"Po më bëhet gjyq popullor"/ Masakra e Gërdecit, Fatmir

Ish-ministri Fatmir Mediu foli për mediat pas seancës gjyqësore të zhvilluar ditën e sotme në Gjykatën e Posaçme për masakrën e Gërdecit.

Mediu thotë se gjyqi ka prapavijë politike dhe se është një proces i orkestruar, madje sipas tij, ndikimi ka arritur deri tek Gjykata e Strasburgut.

“Jemi përballë një fakti të një gjyqi popullor të organizuar politikisht që s’ka lidhje me akuzën për ministrinë e Mbrojtjes. Po ta shikoni të gjithë zinxhirin e marrëdhënies që hapi çështjen në mënyrë të kundraligjshme. Po ashtu, krijoi opinionin publik me paratë e Fondacionit Soros, ndikimin e këtij fondacioni në reformën në drejtësi, por deri te Gjykata e Strasburgut gjërat janë të lidhura në atë mënyrë jo për të bërë atë që është në interes të drejtësisë, por në interes të disa grupeve politike të caktuara në Shqipëri, të cilat janë evidente”,- tha Mediu.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion