Video/ U maskuan si oficerë policie, banda e armatosur grabit punishten e arit në Francë
Një grabitje ka bërë bujë në Francë, pasi një grup personash të armatosur dhe të maskuar si oficerë policie sulmuan një punishte ari në jug të vendit.
Grabitësit e pajisur me armë automatike dhe eksplozivë sulmuan punishten “Pourquery” në Lyon, e specializuar në përpunimin e metaleve të çmuara.
Dëshmitarët okularë raportuan se autorët, të veshur si policë, thyen xhamat e laboratorit dhe hynë me forcë brenda.
???? Le laboratoire Pourquery de Lyon, qui traite des métaux précieux, a été la cible d'une attaque à l'arme longue, par plusieurs hommes, ce jeudi vers 13h40, avant que les braqueurs ne soient interpellés. Des témoins racontent une scène impressionnante.#Lyon #Faitsdivers pic.twitter.com/Q3p5NJ57nK— Le Progrès (@Le_Progres) October 30, 2025
Një video e publikuar në rrjetet sociale tregon grabitësit duke përdorur një shkallë për të kaluar gardhin e laboratorit. Policia njoftoi se ka arrestuar pesë të dyshuar dhe se mallrat e vjedhura janë rikuperuar.
Ngjarja ndodhi në të njëjtën ditë kur pesë persona të tjerë u arrestuan në lidhje me grabitjen e bizhuterive në Luvër.