Po kalonte vizat e bardha, makina “fluturon” në ajër qytetarin në Kamëz
Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme në Kamëz, pak metra larg Universitetit Bujqësor. Burime për JOQ ALBANIA bëjnë me dije se një makinë ka përplasur një qytetar që po kalonte te vizat e bardha.
Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe qytetari ka pësuar lëndime në kokë. Në vendngjarje ka mbërritur policia dhe ambulanca, por drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët e kësaj zone janë tepër të shqetësuar për aksidentet e shpeshta në këtë rrugë.
“Makinat ecin me shpejtësi të madhe sepse rruga është në dyshezë. Nuk ka as semafor, as sinjalistikë të qartë. Jemi të rrezikuar çdo ditë”, thonë qytetarët.
Sipas banorëve, situata rëndohet edhe më shumë nga shkurret dhe pemët përgjatë trafindarëseve që pengojnë dukshmërinë për shoferët dhe kalimtarët. Gjithashtu, vendosja e shpeshtë dhe e çrregullt e vizave të bardha, pothuajse çdo 100 metra, shihet si një tjetër rrezik i përditshëm. Qytetarët kanë kritikuar kryetarin e bashkisë, Rakip Suli, duke e akuzuar se vendosja e vizave është bërë në funksion të bizneseve private, pa marrë parasysh sigurinë publike.
Edhe pse në këtë aks rrugor ndodhen dy mbikalime shumë pranë njëri-tjetrit, Bashkia e Kamzës ka vendosur viza të bardha në mes të segmentit, duke krijuar konfuzion dhe rrezik për këmbësorët që kalojnë çdo ditë.