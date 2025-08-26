LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tjetër ngërç në Kuvendin e Kosovës? Ngec nënkryetari nga ana e serbëve

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 17:26
Kosovë&Rajon

Tjetër ngërç në Kuvendin e Kosovës? Ngec

Pas një pauze të gjatë, deputetët e Kuvendit të Kosovës zgjodhën dhe 3 nënkryetarët nga radhët e partive shqiptare, pasi një marrëveshje ishte arritur mes tyre.

Me 101 vota pro, asnjë kundër dhe 9 abstenime, Albulena Haxhiu nga Vetëvendosje, Vlora Çitaku nga PDK dhe Kujtim Shala nga LDK do të jenë nënkryetarët e rinj të kuvendit në këtë legjislaturë të re.

Emilja Rexhepi u zgjodh nënkryetare nga pakicat joserbe. Një ngërç i ri u krijua në votimin e nënkryetarit nga radhët e pakicës serbe, pasi forcat kryesore politike nuk mbështesin kandidatin e Listës Serbe.

Në këtë garë është futur edhe Nenad Rashiq, nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Sllavko Simiq u propozua 3 here nga Lista Serbe por nuk mori votat e nevojshme. 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion