"U vra për 20 mijë euro", ekzekutimi i Elvis dhe Fatmira Dedës, dëshmon vajza: E mora vesh në televizor
Këtë të martë, më 4 nëntor, në Gjykatën e Posaçme po mbahet seanca e radhës në kuadër të “Plumbit të Artë”, ku po dëshmon e bija e të ndjerës Fatmira Deda, si dhe motra e Elvis Dedës, të vrarë në vitin 2013 dhe 2012 në Golem.
Ku dëshmitarja ka treguar se e kishte mësuar në lajme lajmin për vrasjen e nënës.
Ndërsa sa i përket marrëdhënies së tyre, ajo shprehet se me vëllanë i kishte shkëputur marrëdhëniet që në vitin 1997 dhe nuk e kishte fare idenë se me çfarë biznesesh merrej, ndërsa pas vrasjes së tij, nuk kishte biseduar më as me nënën. Ajo shprehet se çështjen ia ka lënë në dorë drejtësisë.
Pjesë nga dëshmia:
Dëshmitarja: Unë kam lindur dhe jam rritur në Kavajë, më pas im vëlla, se di për çfarë arsye dhe rrethanash, u zhvendos në Durrës.
Çfarë biznesi kishte vëllai juaj?
Dëshmitarja: Unë se di me çfarë biznesi ishte marrë vëllai im, nuk e di çfarë ka bërë më tepër. Ai është larguar jashtë dhe e kam takuar në vitin 1997, ka qenë në emigracion. Fillimisht di që ka ikur në Itali, më pas në Hollandë dhe në Belgjikë. Në 2008 kam kuptuar që ai ka ardhur në Shqipëri. Kam qenë në punë, më kanë marrë një telefon dhe më thonë shiko se “Lozhja”… Pas ngjarjes unë kam ikur në Gjermani, sepse nuk e pranoja dot ngjarjen. Unë, kur isha në Gjermani, kam folur me mamin dhe i kam thënë që jam me ty, por nuk ndihem mirë për ta ndihmuar, sepse nuk njihja as njerëzit. Përsëri e kam marrë vesh nga televizori se mami ishte vrarë në 2013.
Në 1997 kam shkëputur të gjitha marrëdhëniet me vëllain. Familjarët e mi nuk e meritonin këtë fund. Vëllai ka qenë shumë i lidhur me mamin. Pas vrasjes së vëllait nuk kam pasur shumë komunikim me mamin, pasi i dhashë kohë vetes time për të kuptuar çfarë kishte ndodhur. Mamin tim e ekzekutuan për ca para.
Mami im është vrarë për 20 mijë euro, e kam dëgjuar në media. Besnik Dedja. është daja i lozhës, i vëllait tim, pasi ai me ata ka pasur më shumë marrëdhënie, ndërsa unë s’kisha asnjë marrëdhënie me ta. Në 2014 kam takuar zotërin Festim Qoli, për pasurinë e vëllait tim. Ai më ka kërkuar shitjen e disa aksioneve të një objekti, të një biznesi. Nga shitja, vlera ka qenë 45 mijë euro. Unë thjesht kam firmosur.
Nuk kam folur shumë gjëra me Festim Qolin., ai më ka bërë ndarjen e pasurisë me mamin. Unë s’kisha idenë e asaj gjëje Besnik Dedja më ka ardhur në shtëpi dhe më kanë kërkuar firmën që ata të ndjekin të gjitha pronat, që i kishte mami im dhe vëllai im Besnik Dedja (daja) nuk më ka treguar se Festim Qoli ishte i dyshuar për vrasjen e vëllait tim. Nga mami im kam trashëguar vetëm një apartament, të cilin e kam shitur dhe kam blerë një tjetër banesë. Nuk kam qenë kurrë tek apartamenti ku ka jetuar mami. Unë ia lashë në dorë drejtësisë, nuk jam interesuar për vrasjen e vëllait dhe mamit. Nuk kam jetuar me mamin dhe as me anëtarë të familjes së mamit. Unë s’kam jetuar me mamin as me vëllain. Ata ikën nga Kavaja dhe shkuan në Durrës.
Kujtojmë se Fatmira Deda, u vra në vitin 2013 në moshën 60-vjeçare, teksa po futej në garazhin e një pallati pranë banesës saj në lagjen “Skëndërbej” në Golem. Ajo në atë kohë u godit me sende të forta në mënyrë që vrasja të dukej si një grabitje. Asaj një vit me parë i ishte ekzekutuar në mënyrë mafioze i biri, Elvis Deda.