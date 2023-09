Përvetësonin ndihmën ekonomike dhe pagesat e invaliditetit, para drejtësisë 7 punonjës të Postës

Shtatë punonjës të Postës Shqiptare në Dibër, Shkodër, Tropojë kanë përfunduar para drejtësisë pasi akuzohen se kanë përvetësuar ndihmën ekonomike, pagesat për personat me aftësi të kufizuar dhe pensionet e atyre që jetojnë jashtë.



Dëmi prek shumën prej 33.000.000 lekësh, teksa lajmin e ka bërë të ditur ministri i Drejtësisë Ulsi Manja.

“❌ Përvetësonin pensionet duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 33.000.000 lekësh, 7️⃣ zyrtarë para drejtësisë! ⛔

❌ Zero tolerancë për zyrtarët që abuzojnë me ligjin për përfitime personale! ????

???? Inkurajoj të gjithë qytetarët të denoncojnë çdo rast të korrupsionit që hasin në zyrat shtetërore. Bëj pjesën tënde në luftën kundër korrupsionit”, shkruan Manja.