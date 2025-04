Nëna e 22-vjeçares që u vra nga i dashuri: E ndjeja se diçka i kishte ndodhur, shoqet e saj më thanë...

Një vjazë shqiptare ka humbur jetën pasi është qëlluar për vdekje nga partneri i saj. Ilaria Sula rezultonte e zhdukur prej një jave ndërsa sot prindërit mësuan se vajza e tyre ka vdekur. Trupi i 22-vjeçares është gjetur në një valixhe dhe e hedhur në një zonë të pyllëzuar disa kilometra nga Roma.

Familja e Ilaria Sulës kishte mbërritur në Itali nga zona e Lushnjes, për të nisur një jetë të re. Mamaja, G. Sula, punon si pastruese, ndërsa i ati, F. Sula në një kompani ndërtimi. Ata jetojnë në një shtëpi pranë stadiumit në Terni, bashkë me fëmijën e dytë, djalin 19-vjeçar L. Sula.

Pas zhdukjes së vajzës, mamaja e saj e kishte parandjerë se diçka e keqe kishte ndodhur, ndërsa ka rrëfyer:

“Menjëherë e kuptova se ishte diçka e keqe sepse ajo zakonisht bënte telefonata me video dhe nuk i përdorte mesazhet e thjeshta. Më pas fola me shoqet me të cilat jetonte dhe bashkë me burrin vendosëm ta denoncojmë menjëherë zhdukjen e saj.

E di që hetimet çuan menjëherë te djali që Ilaria kishte lidhje në të shkuarën, por dimë shumë pak për të”.