“NATO nuk ka më arsye të ekzistojë”, ministri i Jashtëm italian: Roli i Evropës ka mbaruar

“NATO nuk ka më arsye të ekzistojë”, deklaroi ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto.

Gjatë fjalimit të tij në një konferencë që po zhvillohej në Padova, ministri italian tha gjithashtu se “dikur Evropa dhe Shtetet e Bashkuara ishin pika qendrore e referencës, ndërsa tani janë të gjithë të tjerët me të cilët duhet të krijohet një marrëdhënie”.

Crosetto theksoi se NATO duhet të pësojë një ndryshim të thellë, të fillojë një dialog me Jugun Global, në mënyrë që të garantojë paqen dhe mbrojtjen e ndërsjellë. “Përndryshe, nuk do të jemi në gjendje të krijojmë siguri, me rregulla që vlejnë për të gjithë”, shtoi ai.

“Shpesh flasim sikur ende jetojmë në një epokë që ka kaluar tre dekada më parë. Në realitet, megjithatë, gjithçka ka ndryshuar. Disa njerëz flasin për Evropën sikur ajo ka rëndësi për diçka. Dikur, ndoshta, mund të kishte rëndësi, nëse do të fitonte një rol politik, të cilin nuk e kishte fituar. Nëse do të fitonte një politikë të jashtme dhe mbrojtje. Megjithatë, koha e saj ka kaluar dhe e them këtë me keqardhje“, tha ai.

Më tej ai shton “Bota ka ndryshuar. Dhe OKB-ja, në pjesën tjetër të botës, ka rëndësi aq sa Evropa. Asgjë, domethënë, më pak se një grup kombëtar, më pak se India dhe Izraeli”.

Crosetto e mbylli duke thënë se deri më tani Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar të përdorin bazat e tyre të vendosura në Itali për operacione që lidhen me zhvillimet në Lindjen e Mesme.