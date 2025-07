Shtatë minuta errësirë totale! Kur do të ndodhë eklipsi diellor më i gjatë i mijëvjeçarit?

Eklipsi më i gjatë diellor i mijëvjeçarit tashmë ka një datë. Ky fenomen unik ka zgjuar tashmë interesin e astronomëve, agjencive hapësinore dhe entuziastëve të hapësirës në të gjithë botën.

NASA e përshkroi eklipsin si një shtrirje “pothuajse të përsosur” dhe vuri në dukje se asgjë e tillë nuk do të ndodhë përsëri për mijëvjeçarë. Observatorë dhe qendra studimi të ndryshme tashmë po planifikojnë misione të ardhshme për të dokumentuar fenomenin, si nga Toka ashtu edhe nga platformat në hapësirë.

Përtej veçantisë së tij, eklipsi do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të hetuar në thellësi më të madhe atmosferën diellore, sjelljen e jonosferës së Tokës dhe aspekte të tjera që mund të analizohen vetëm gjatë këtij lloj ngjarjeje.

Në një kontekst ku kushtet astronomike luajnë një rol vendimtar, eklipsi i plotë paraqitet si thelbësor për brezat e ardhshëm të shkencëtarëve, eksploruesve dhe qytetarëve kuriozë.

“Zhdukja” e diellit

Për pak më shumë se shtatë minuta, rrezet e diellit do të zhduken para syve të atyre që janë në vendin e duhur, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme si në kujtesën kolektive ashtu edhe në arkivat e shkencës.

Eklipsi total diellor do të ndodhë më 16 korrik 2186 dhe tashmë konsiderohet më i gjati i regjistruar në historinë moderne. Faza totale e fenomenit do të zgjasë 7 minuta e 29 sekonda, një rekord që e tejkalon shumë eklipsin e vitit 2009, i cili zgjati 6 minuta e 39 sekonda.

Kohëzgjatja e saj e jashtëzakonshme shpjegohet nga një sërë kushtesh qiellore që rrallë përkojnë: atë ditë, Toka do të jetë në afhel, pika e saj më e largët nga Dielli, gjë që do ta bëjë yllin të ndihet më i vogël. Në të njëjtën kohë, Hëna do të jetë në perigje, distanca e saj minimale nga planeti ynë, duke i lejuar asaj të mbulojë plotësisht Diellin për një periudhë më të gjatë kohore.

Edhe pse është më shumë se 150 vjet larg, pritjet janë shumë të larta. Në atë datë, rruga e eklipsit do të kalojë pranë ekuatorit të Tokës, një zonë ku lakimi i planetit favorizon një kohëzgjatje më të gjatë të fenomenit. Ky shtrirje faktorësh nuk do të përsëritet për mijëra vjet, sipas vlerësimeve zyrtare.

Cilat vende do të përjetojnë errësirë totale?

Eklipsi diellor do të hedhë hijen e tij kryesisht mbi Oqeanin Atlantik, megjithëse do të kalojë edhe në zona të caktuara tokësore që do të bëhen pika të privilegjuara vëzhgimi. Midis këtyre, spikasin zona të Brazilit verior, Guianës Franceze, disa ishujve të Karaibeve dhe pjesë të Afrikës Perëndimore, si Gana dhe Togo.

Periudhat e errësirës totale në tokë do të jenë të shkurtra në krahasim me ato që do të ndodhin mbi det, por ato do të na lejojnë ta shqyrtojmë fenomenin në madhësinë e tij të plotë. Në këto minuta, qielli do të errësohet plotësisht, yjet do të jenë të dukshëm në mes të ditës dhe temperatura do të bjerë ndjeshëm.