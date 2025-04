Edhe e diela e fundit e muajit mars do të jetë me mot të paqëndrueshëm, ku herë pas here nuk do të mungojnë reshjet e shiut

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare deri në 6m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi deri në 10m/s .



Valëzimi në det do të arrijë deri në 1-2 ballë.