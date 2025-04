Sot Fitër Bajrami, besimtarët myslimanë mbyllin muajin e shenjtë të Ramazanit

Një thirrje për paqe e shpëtim që fton njerëzit të lenë pas mëritë e të lehtësojnë zemrën nga pesha e së keqes.

Pas lindjes së diellit, besimtarët myslimanë kurorëzuan një muaj agjërimi dhe adhurimesh me namazin e Fiter Bajramit.

Ceremonia nisi në orën 06:45 me leximin e Kuranit dhe ligjëratën dhe më pas vijoi me faljen e madhe në shesh.

Kjo praktikë fetare, edhe këtë vit u krye në sheshin Skënderbej, nga ku u drejtuan lutje për falje dhe mëshirë e begati.

Festa e Bajramit mbledh bashkë të njohur e të panjohur, të dashurit e zemrës, familjarë dhe miq, për të ndarë së bashku gëzimin e kësaj dite.

Kreu i Komunitetit Mysliman, në fjalën e tij uroi të gjithë besimtarët anëmbanë dhe gjithashtu që “Zoti t’u kishte pranuar agjërimin dhe t’i ndihmonte në përballimin e sfidave të jetës”.

“Kjo ditë sot na gjen me zemra të mbushura dhe sakrifica jonë është pranuar. Jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden dhe njeriu matet me atë që ka. Kjo ditë është një urë mes asaj që kemi mësuar në Ramazan dhe atë që do të bëjmë pas tij. Bajrami na kujton unitetin, mëshirën dhe drejtësinë, ne jemi një komb”, tha kreu i KMSH në fjalën e tij me rastin e kësaj feste, para mijëra besimtarëve.