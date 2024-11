Morën peng një person në Itali, arrestohen dy vëllezërit e rrezikshëm në Tiranë

Kapen në Tiranë dhe arrestohen me qëllim ekstradimi drejt Italisë, dy vëllezër nga Tirana. Shtetasit e identifikuar si B.H dhe B.K, u arrestuan në zonën e Kinostudios dhe Freskut, pasi ishin dënuar nga Gjykata e Savonas me arrest me burg për veprën penale “grabitje me armë” dhe “rrëmbim i paligjshëm”.

Finalizohet nga Seksioni i Kërkimit në DVP Tiranë, operacioni policor i koduar "Brothers".

Shërbimet e Seksionit të Kërkimit në DVP Tiranë, në vijim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, bazuar në inteligjencën informative mbi vendndodhjen e dy shtetasve në kërkim (vëllezër) kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar "Brothers".

Gjatë operacionit, shërbimet e Seksionit të Kërkimit kanë kapur në zonën e Kisnostudios dhe në zonën e Freskut, shtetasit B. H. alias B. K., 35 vjeç, dhe O. H., 32 vjeç, të dy banues në Tiranë, të cilët u arrestuan me qëllim ekstradimin drejt Italisë.

Këta shtetas ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Savona, Itali, iu ka caktuar masën e sigurisë "Arrest në burg", për veprat penale "Grabitja me armë" dhe "Rrëmbimi i paligjshëm" parashikuar nga Kodi Penal italian.

Viijojnë procedurat për ekstradimin e dy vëllezërve, në Itali.