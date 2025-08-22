LEXO PA REKLAMA!

Merr flakë në mes të detit gomonia në Potam, shpëtohen tre pasagjerët

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 15:00
Aktualitet

Merr flakë në mes të detit gomonia në Potam, shpëtohen

Një gomone mori flakë sot në zonën e Potamit, Himarë, në pjesën e motorit të mjetit lundrues. Tre pasagjerët që ndodheshin në bord u shpëtuan nga policia kufitare, e cila mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe i shoqëroi në breg.

Gomonia u shkrumbua dhe përfundoi në det, ndërsa fatmirësisht të tre pasagjerët janë jashtë rrezikut dhe nuk kanë pësuar dëmtime. Autoritetet po hetojnë shkaqet që çuan në zjarrin e mjetit lundrues.

