“Portat e Ferrit gati të hapen”, nis lufta për pushtimin e Gazës nga Izraeli, OKB në alarm

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 14:29
Bota

“Portat e Ferrit gati të hapen”, nis lufta për pushtimin e

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka miratuar planet për një sulm të ri në qytetin e Gazës, që pritet të zhvendosë qindra mijëra banorë. Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, njoftoi se ofensiva synon “mposhtjen e Hamasit” dhe përfshin pushtimin e Qytetit të Gazës.

“Portat e ferrit së shpejti do të hapen për vrasësit dhe përdhunuesit e Hamasit në Gaza,” shkroi Katz në rrjetin X, duke paralajmëruar shkatërrimin e qytetit nëse grupi militant nuk dorëzon armët dhe lirimin e të gjithë pengjeve.

OKB paralajmëroi për viktima civile në masë dhe shkatërrime të mëdha për shkak të bombardimeve intensive. Organizata ndërkombëtare raportoi gjithashtu vdekje nga uria në Gaza, duke e cilësuar këtë si një krim lufte.

Ndërkohë, Netanyahu deklaroi se do të fillojë bisedimet për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e konfliktit sipas kushteve të Izraelit, pas pranimit të një propozimi të ri për armëpushim nga ndërmjetësit.

