Nis shembja e ndërtesave pranë Portit të Vlorës, banorët përplasen me Policinë
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 14:51
Aktualitet
Ditën e sotme ka nisur shembja e disa banesave në lagjen 1 Maji, pranë Portit detar të Vlorës. Një fadromë është futur në zonë për të rrënuar godinat ekzistuese, ndërsa banorët refuzuan të largohen dhe u përplasën me Policinë dhe punonjësit e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT/IKMT).
Shembjet po kryhen për t’i hapur rrugë projektit të Portit të ri të Vlorës dhe ndërtimit të një kompleksi të ri pallatesh në atë zonë. Konflikti mes banorëve dhe autoriteteve ka shkaktuar tension në vendngjarje, ndërsa operacioni vijon.