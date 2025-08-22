Grabiten paratë në kasafortën e objektit të kultit në Gramsh, autorët të paidentifikuar
Një objekt i kultit fetar në fshatin Grabovë të Gramshit është plaçkitur ditën e sotme, ndërsa autorët mbeten të paidentifikuar.
Policia vendore konfirmoi ngjarjen dhe bëri me dije se kallëzimi në Komisariatin e Policisë Gramsh është bërë nga E. Xh., 42 vjeç, që ka objektin në administrim. Sipas tij, nga kasaforta e vendit të adhurimit është vjedhur një shumë parash.
“Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve”, tha policia, teksa ekspertët janë përpjekur të këqyrin për gjurmë daktiloskopike dhe prova të tjera.
Nuk jepen detaje rreth dinamikës dhe dyshimeve për autorësinë dhe shumën e grabitur.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.