Më njoftuan ‘hajde me vrap', Kryemadhi pas shtyrjes së gjyqit në GJKKO: Arsyeja pse jemi në hetim, për të mbajtur në burg Metën
Ditën e sotme do të mbahet seanca paraprake për ish-kreun e PL, Ilir Meta, teksa fillimisht në Gjykatën e Posaçme ka mbërritur avokati i tij, e më pas Monika Kryemadhi.
“Do thonë pastaj që nuk je paraqitur në orar, se më njoftuan hajdeni me vrap”, tha Kryemadhi përpara se të hynte në GJKKO.
Avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakrani, i cili u paraqit i pari në GJKKO, u pyet në lidhje me seancën që do të mbahet.
-Do të shtyhet avokat?
Kujtim Cakrani: Se di të shikojmë, them se po.
-A do të dalë sot?
Kujtim Cakrani (nuk përgjigjet).
Pasi doli nga GJKKO, Kryemadhi deklaroi ndër të tjera se se SPAK vazhdon të shantazhojë Ilir Metën dhe familjen e saj me hetimet që po vazhdon edhe pse dosjen e ka kaluar për gjykim.
“Nëse dosja hetimore do të ishte mbyllur në 27 korrik, Prokuroria vazhdon e heton, thërret dëshmitarë dhe merr letërporosi që domethënë se hetimi për Metën, Kryemadhin, mamanë time dhe të tjerët vazhdon.
Do të thotë se jemi në hetim paraprak dhe arsyeja për të cilën është vepruar në mënyrë të tillë është për të mbajtur Metën në burg, Monika Kryemadhin dhe familjarët nën presion dhe për të arritur në inat personal nuk e di të kujt e ka. Nuk është gjë tjetër veçse ata që duan ta bëjnë janë ushtarë të bindur të Yuri Kim, edhe pse është në largim e sipër.
Por një gjë të mirë kishte seanca. Sot ne kemi persona apo kompani që kanë paguar fatura në emër të LIS, që në këtë moment, nxjerr në pah edhe grushtin e shtetit ose pucin ndaj familjes time apo rrethit shoqëror, që dmth se një kompani amerikane sipas SPAK ka paguar për LSI në një kompani amerikane për lobim që LSI është parti politike. Në këtë rast, nga ky moment akuzat e lobimit, edhe me ato që ka ngritur Dumani dhe SPAK për Metën ngarkojnë me faj kompaninë GSIS dhe sistemin financiar në SHBA, e cila ka pranuar që në llogarinë bankare të një kompanie lobimi amerikane ka pranuar të paguhet para në emër të një partie politike shqiptare”, tha ajo pasi doli nga seanca.