"Më falni...!", familja e Ilaria Sulës refuzon letrën e dërguar nga burgu prej autorit të krimit

Mark Samson, 23-vjeçari i akuzuar për vrasjen e Ilaria Sulës dhe një kriminel i vetërrëfyer, i ka shkruar dhe i ka dërguar një letër nga burgu familjes së vajzës, ku kërkon falje për veprimet e tij .

Sipas raportimeve, djaloshi 23-vjeçar me origjinë filipinase, i arrestuar në burgun Regina Coeli në Romë, po monitorohet nga afër nga frika se mund të kryejë akte vetëlëndimi.

“Unë jam Mark Samson dhe po shkruaj nga qelia ime ku do të qëndroj për disa vite. Çdo ditë mendoj për krimin mizor që kam bërë dhe nuk di çfarë të them, por mbi të gjitha nuk e di se çfarë më ka ndodhur. Është banale të kërkoj falje për dhimbjen që kam shkaktuar, por dua t’i kërkoj falje Ilarisë dhe nuk desha ta lija kur ajo”.

Ashtu shkruhet në letrën e shfaqur mbrëmjen e sotme në Tg1. “Unë jam çmendur nga pikëllimi dhe kam humbur kontrollin,” shkroi Samson. “Jam i vetëdijshëm se asgjë që mund të them apo të bëj sot nuk do ta lehtësojë qoftë edhe pak dhimbjen e familjes. Nuk po përpiqem të zvogëloj përgjegjësitë e mia apo të shpëtoj nga pasojat e veprimeve të mia. Jam gati të paguaj mëkatet e mia pa asnjë justifikim. MS.”

Por sipas familjarëve të Ilaria Sulës, letra nuk mund të fshijë mizorinë e asaj që ka ndodhur. Përmes avokatit të tyre, Giuseppe Sforza, familja i është përgjigjur të riut:

“Teksti i kësaj letre – thotë avokati – duket më shumë si një pasqyrim i vetes së tij, pa asnjë vëmendje reale ndaj peshës së veprës së kryer. Secili ka të drejtën të shkruajë, por gjithashtu prindërit e Ilarias, gjithë familja e saj, vëllai dhe të tjerët, kanë të drejtën të mos i pranojnë këto ndjesa”.

Ekspertiza e urdhëruar nga Prokuroria Publike e Romës për pajisjet e Ilaria-s dhe celularin e Mark Samson-it do t’i japë elemente të mëtejshme sistemit akuzues tashmë “graniti” ndaj 23-vjeçares që rrëfeu vrasjen e gruas së studentes me origjinë nga Terni dhe marrjen e përgjegjësisë, në lidhje me bashkëfajësinë në fshehjen e trupit të të riut.

Megjithatë, disa aspekte të asaj që ndodhi pas zhdukjes së gruas së re më 25 mars mbeten të paqarta . Versioni i ofruar hetuesve nga i dyshuari paraqet aspekte që nuk janë bindëse dhe analiza e tabletit dhe PC-së së sekuestruar nga shtëpia e Sulës dhe e smartfonit të Samsonit mund të rezultojë thelbësore.

Synimi është verifikimi i komunikimeve mes të dyve në orët para vrasjes dhe që i riu vendos mëngjesin e 26 marsit.