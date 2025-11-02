Malaj vlerëson figurën e Fatos Nanos: U fokusua tek paqja sociale, i dha hapësirë edhe përfaqësimit të opozitës!
Ish-ministri i Financave, Arben Malaj, vlerësoi figurën e Fatos Nanos, duke theksuar qasjen e tij të hapur dhe përkushtimin ndaj paqes sociale.
Sipas Malajt, Nano ishte një udhëheqës liberal dhe mendjahapur, i cili gjatë gjithë qeverisjes së tij përqendroi përpjekjet për të krijuar hapësira për të kapërcyer traumën e vitit 1997 dhe për të ndërtuar një klimë paqeje politike, duke përfshirë edhe opozitën.
“Ishte mendjahapur, ishte liberal dhe u fokusua tek paqja sociale. Gjithë qeverisja e tij ishte e fokusuar në këtë drejtim, që të gjendeshin hapësira për të harruar 97 dhe për të ndërtuar paqe duke lënë hapësira përfaqësimi edhe për opozitën. Është model i vecantë, të shpresojmë që do respektohet dhe të shërbejë si inspirim”, tha Arben Malaj.