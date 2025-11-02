LEXO PA REKLAMA!

Homazhet në nderim të Fatos Nanos, Erion Braçe: Iu dha lirinë e mundshme për tu bërë njerëz më të mirë!

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 10:21
Deputeti socialist Erion Braçe, ka marrë pjesë në homazhet publike në nderim të ish-kryeministrit Fatos Nano i cili shkroi më pas dhe në librin e ngushëllimeve një mesazg për liderin historik të socialistëve.

Para mediave, Braçe deklaroi se roli i Fatos Nanos, është reformimi i Partisë së Punës e cila ishte në rrënoja.

“Ishim në rrënojat e Partisë së Punës dhe dolëm prej saj edhe të gjithë të tjerëve që iu bahshkuan PS më pas, pa i mohuar kurrkujt prej saj për tu rritur,  për tu zhvilluar dhe për të bërë karrierë. Iu dha lirinë e mundshme për tu bërë njerëz më të mirë, e bënë dhe një parti më të mirë se ajo që trashëguan”, tha Braçe.

