Homazhet në nderim të Fatos Nanos, Erion Braçe: Iu dha lirinë e mundshme për tu bërë njerëz më të mirë!
Deputeti socialist Erion Braçe, ka marrë pjesë në homazhet publike në nderim të ish-kryeministrit Fatos Nano i cili shkroi më pas dhe në librin e ngushëllimeve një mesazg për liderin historik të socialistëve.
Para mediave, Braçe deklaroi se roli i Fatos Nanos, është reformimi i Partisë së Punës e cila ishte në rrënoja.
“Ishim në rrënojat e Partisë së Punës dhe dolëm prej saj edhe të gjithë të tjerëve që iu bahshkuan PS më pas, pa i mohuar kurrkujt prej saj për tu rritur, për tu zhvilluar dhe për të bërë karrierë. Iu dha lirinë e mundshme për tu bërë njerëz më të mirë, e bënë dhe një parti më të mirë se ajo që trashëguan”, tha Braçe.