Arrestime dhe procedime në Fier, Tiranë e Lushnjë për drejtim mjeti pa leje, dhunë dhe ndërtim të paligjshëm
Arrestime dhe procedime në Fier, Tiranë e Lushnjë për drejtim mjeti pa leje, dhunë dhe ndërtim të paligjshëm
Nga kontrollet dhe operacionet e fundit, specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë një 21-vjeçare në Tiranë për drejtim automjeti pa leje dhe sekuestruan 10 pasaporta të dyshuara të falsifikuara. Në Fier dhe Lushnjë janë regjistruar procedime për dhunë, dëmtime prone dhe ndërtim të paligjshëm, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Materialet janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë
Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasen D. L., 21 vjeçe, banuese në Tiranë pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Gjatë kontrollit të automjetit, u gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale, 10 pasaporta të dyshuara të falsifikuara.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Fier:
-referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen H. B., 44 vjeçe, banuese në Cakran, pasi dyshohet se për motive të dobëta, ka goditur me send të fortë një shtetase 41 vjeçe;
-shpallën në kërkim shtetasin L. O., 38 vjeç, banues në Levan, pasi dyshohet se për motive të dobëta, ka dëmtuar me sende të forta, derën e marketit në pronësi të një shtetasi 64 vjeç. Punohet për kapjen e shtetasit L. O.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin L. K., 61 vjeç, për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.