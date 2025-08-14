LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Makina bie nga ura në Maliq, dy të plagosur, njëri në gjendje të rëndë

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 22:11
Aktualitet

Makina bie nga ura në Maliq, dy të plagosur, njëri në

Një aksident me dy persona të plagosur ka ndodhur pasditen e sotme në afërsi të Fshat Maliqit në aksin rrugor Maliq-Lozhan.

Burime pranë vendit të ngjarjes bëjnë me dije se mjeti ka kryer një manovër të gabuar dhe ka përfunduar poshtë urës.

Nga aksidenti, kanë ngelur të plagosur dy persona. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Korçës.

Ishte ndërhyrja e shpejtë e shërbimit zjarrfikës që ka bërë të mundur nxjerrjen e dy të aksidentuarve nga mjeti, ndërkohë që burime nga spitali rajonal i Korçës bëjnë me dije se drejtuesi i mjetit ndodhet në gjendje më të rënduar.

Njoftimi: 

Rreth orës 17:00, në aksin rrugor “Maliq-Moglicë”, shtetasi A. D., 43 vjeç, duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga.

Nga aksidenti është dëmtuar drejtuesi i automjetit shtetasi A. D., dhe shtetasja J. D., pasagjere në automjet të cilët po marrin mjekim në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion