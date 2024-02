"Loja e rezistencës", kush janë banorët që i kanë rezistuar sfidës së Vëllait të Madh deri tani?

Ditën e sotme, Vëllai i Madh ka vendosur t’ju japë një sfidë të re banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Përmes një zarfi të bardhë, banorët janë lajmëruar se do të luanin lojën e rezistencës, sipas së cilës, ai që i reziston më gjatë, duke mbajtur dritën ndezur, do të shpërblehej me 3 mijë euro.

“Banorë, një nga lojërat më të diskutuara vitin që shkoi ka qenë loja e rezistencës me butona. Ju duhet të mbani butonin shtypur në mënyrë që drita të qëndrojë gjatë gjithë kohës e ndezur. Nëse hiqni dorën nga butoni, dritat do të fiket dhe ju do të skualifikoheni. Minimumi i qëndrimit është 4 orë nga të gjithë. Banori që qëndron më gjatë, do të përfitojë 3 mijë euro”.

Deri tani banorët që janë skualifikuar nga loja janë: Romeo, Meritoni, Juli, Gazi, Albi, Bardhi, Heidi, Franceska, Roza, Sara dhe Ilnisa, duke humbur kështu mundësinë për të fituar 3 mijë euro.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Banoret që kanë mundur të rezitojnë kësaj sfide të Vëllait të Madh, janë: Ledjona, Erjola, Egla, Vesa, Rike, Arta dhe Fationi.