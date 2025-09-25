LEXO PA REKLAMA!

Ky është i riu që masakroi me thikë Valbon Beqirin në Durrës

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 12:49
Aktualitet

Personi që shihni në foto është 24-vjeçari që ekzekutoi Beqirajn. Tejlor Tivari është arrestuar nga policia e Durrësit si autor i vrasjes së Valbon Beqiraj, 51-vjeçarit që u gjet i pajetë me disa goditje thike.


Tivari rezulton të jetë shoku i viktimës dhe herë pas here furnizohej me lëndë narkotike kokainë tek Beqiraj, pa paguar.

Edhe në momentin e vrasjes, ai shkoi në banesën ku qëndronte Beqiraj për të marrë drogën, por një konflikt mes tyre degjeneroi në përplasje fizike, gjatë së cilës u përdor thika, duke çuar në vdekjen e 51-vjeçarit.

