Moti i qëndrueshëm rikthehet në të gjithë territorin, ja parashikimi për ditën e sotme 01 gusht 2025

Dita e sotme pritet të jetë kryesisht e kthjellët, me disa vranësira kalimtare, sidomos në pjesën e dytë të ditës. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti mbetet i qëndrueshëm dhe pa reshje në të gjithë territorin.

Temperaturat do të regjistrojnë vlera tipike për sezonin, me maksimumet që shkojnë deri në 28°C në zonat malore dhe 34°C në ultësirë dhe përgjatë vijës bregdetare. Kjo rritje e lehtë e temperaturave vjen pas disa ditësh me stabilitet termik në të gjithë vendin.

Era do të fryjë e lehtë, kryesisht nga kuadrati i veriut me një shpejtësi mesatare prej 6 m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina mund të arrijë herë pas here deri në 10 m/s.

Deti do të paraqitet i qetë, me valëzim të lehtë në forcën 1-2 ballë, duke krijuar kushte të favorshme për pushuesit në bregdet.

Në tërësi, dita e sotme sjell një mot tipik vere: diell, temperatura të larta dhe kushte të mira atmosferike për aktivitetet në natyrë apo udhëtime drejt zonave bregdetare.