LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident i rëndë në Shkodër: 47-vjeçari gjen vdekjen nga energjia elektrike

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 10:01
Aktualitet

Aksident i rëndë në Shkodër: 47-vjeçari gjen vdekjen

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në mëngjes në Shkodër, ku një person ka humbur jetën.

Sipas informacioneve zyrtare nga Policia e Shkodrës, në lagjen “Guerile” është gjetur pa shenja jete nga familjarët shtetasi P. L., 47 vjeç.

Dyshohet se ai ka ndërruar jetë aksidentalisht, pasi gjatë punimeve në oborr pasi ka rënë në kontakt me energjinë elektrike.

Ky incident tragjik tregon riskun e punëve të munguara dhe kujdesin e nevojshëm që duhet treguar në situata të tilla.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion