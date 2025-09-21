Aksident i rëndë në Shkodër: 47-vjeçari gjen vdekjen nga energjia elektrike
Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 10:01
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në mëngjes në Shkodër, ku një person ka humbur jetën.
Sipas informacioneve zyrtare nga Policia e Shkodrës, në lagjen “Guerile” është gjetur pa shenja jete nga familjarët shtetasi P. L., 47 vjeç.
Dyshohet se ai ka ndërruar jetë aksidentalisht, pasi gjatë punimeve në oborr pasi ka rënë në kontakt me energjinë elektrike.
Ky incident tragjik tregon riskun e punëve të munguara dhe kujdesin e nevojshëm që duhet treguar në situata të tilla.