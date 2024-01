“Kërcet” arma në Durrës/ Plagoset një person

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e sotme në Durrës, në lagjen numër 4.

Sipas asaj që raportohet në media, mësohet se i plagosur ka mbetur një person.

Dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti mes të plagosurit dhe fqinjit të tij.

Pritet që policia të dalë me një njoftim zyrtar në lidhje me plagosjen me armë zjarri.

Ende nuk dihen shkaqet e konfliktit që kanë çuar në përdorimin e armës.