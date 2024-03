Këmbimi valutor/ Euro në "greminë", çfarë po monedhat e tjera

Monedhat e huaja vijojnë rënien në krahasim me lekun.

Këtë të mërkurë, euro blihet me 102.9 lekë dhe shitet me 109.7 lekë.

Edhe dollari ka pësuar një rënie, ku në tregun valutor ai do të blihet me 94.5 lekë dhe do të shitet me 95.4.

Paundi britanik vijon në të njëjtën kuotë si një ditë më parë, duke u blerë me 120.1 lekë dhe duke u shitur me 121.1 lekë.

Në rënie ka qenë edhe franga zvicerane, sot blihet me 106.1 lekë dhe shitet me 107.

Dollari kanadez blihet me 69.5 lekëdhe shitet me 71 lekë.