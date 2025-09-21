LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë në Korçë/ Makina përplas motorin, drejtuesi në gjendje kritike

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 22:10
Aktualitet
Aksident i rëndë në Korçë/ Makina përplas

Një aksident rrugor ka tronditur mbrëmjen e sotme qytetin e Korçës. Ngjarja ndodhi në lagjen 4, mbi spitalin rajonal, ku një automjet ka përplasur një motor.

Drejtuesi i motorit është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore, ndërsa rrethanat e aksidentit mbeten të paqarta.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur dinamikën e përplasjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë.

