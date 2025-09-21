LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Izraeli : Shpërblim ndaj terrorit, Keir Starmer do të njoftojë sot njohjen e shtetit palestinez nga Mbretëria e Bashkuar

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 09:04
Bota

Izraeli : Shpërblim ndaj terrorit, Keir Starmer do të njoftojë

Starmer do të mbajë një deklaratë sot pasdite. Më herët, ai kishte njoftuar se Mbretëria e Bashkuar do të ndryshonte qëndrimin e saj nëse Izraeli nuk do të përmbushte kushtet, duke përfshirë arritjen e një armëpushimi dhe angazhimin për një marrëveshje paqeje afatgjatë të qëndrueshme që ofron një zgjidhje me dy shtete.

Kryeministri britanik, Keir Starmer do të njoftojë sot njohjen e shtetit palestinez nga Mbretëria e Bashkuar. Lidershipi britanik njoftoi në Korrik se do të ndryshonte qëndrimin e saj nëse Izraeli nuk përmbushte disa kushte, duke përfshirë arritjen e një armëpushimi në Gaza, që do të çonte në krijimin e një shteti palestinez.

Lëvizja e kryeministrit britanik solli kritika të ashpra nga qeveria izraelite, familjet e pengjeve të mbajtura në Gaza dhe disa konservatorë. Udhëheqja izraelite e ka përjashtuar mundësinë e një shteti palestinez që nga fillimi i luftës pas sulmit të Hamasit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023, në të cilin u vranë 1,200 persona dhe 251 u morën peng.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se njohja e një shteti palestinez "shpërblen terrorin". Përpjekjet për të siguruar një armëpushim në Gaza, e lëre më një zgjidhje afatgjatë për konfliktin Izrael-Palestinë, kanë dështuar. Organizatat raportojnë se situata në terren në Gaza është përkeqësuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit.

Operacioni i fundit tokësor i Izraelit në qytetin e Gazës, i përshkruar nga OKB si katastrofik, ka detyruar qindra mijëra njerëz të largohen.

Kjo është ofensiva e fundit izraelite në luftën gati dyvjeçare, e cila ka parë pjesën më të madhe të popullsisë së territorit palestinez të zhvendoset, infrastrukturën e saj të shkatërruar dhe të paktën 65,208 njerëz të vrarë, sipas shifrave të ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.

Më herët këtë javë, një komision hetimor i Kombeve të Bashkuara deklaroi se Izraeli kishte kryer gjenocid kundër palestinezëve në Gaza, të cilin Izraeli e denoncoi si "të shtrembëruar dhe të rremë".

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion