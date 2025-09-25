Kapet me 29 pako kokainë shqiptari 20-vjeçar, dëbohet nga Italia
Një 20-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane për trafik droge, ndërsa kishte edhe precedent të mëparshëm penal.
Aksioni u krye në Pesaro, në zonën e Via Solferino, pranë Parkut Miralfiore, kurse emri i të ndaluarit nuk u bë i ditur.
I riu u ndalua ndërsa drejtonte një makinë me qira. Kontrolli zbuloi 29 pako kokainë gati për shitje, si dhe afërsisht 1200 euro në para të gatshme, një shumë që hetuesit besojnë se është fitimi nga trafiku i drogës. Prandaj, oficerët e arrestuan menjëherë atë.
Procedurat përfunduan me një vendim të qartë: dënimi u zëvendësua me dëbim të menjëhershëm nga vendi, informon media italiane.